¿Qué les dijo?, la arenga de Lionel Messi al Barcelona antes de salir contra Betis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Barcelona tenía que sumar de a tres si no quería perderle pisada al Real Madrid en La Liga de España y parece que Lionel Messi tuvo las palabras justas para que sus compañeros pudieran cambiar la pisada y reaccionar a tiempo.



Y así lo hicieron. El Betis estaba siendo un hueso duro de roer para el Barça porque a los seis minutos los béticos se pusieron en ventaja gracias al gol de Sergio Canales y, aunque Frenkie de Jong pudo empatar, Nabil Fekir volvió a poner en ventaja a los locales y Sergio Busquets puso el empate transitorio en los últimos instantes de la primera parte.



Muchas veces se puso en tela de juicio la capacidad de liderazgo de Lionel Messi, tanto en la selección argentina como en su club, pero el capitán demostró que sabe decirle a sus compañeros las palabras justas.



En el tunel antes de salir al segundo tiempo y para sorpresa de muchos, Messi no solo se dirigió a sus compañeros sino que además hizo hincapié en aspectos defensivos.



“Dale, vamos a defender bien, bien juntitos como el otro día. Vamos, juntitos”. Vamos, juntitos”, “no puede ser que en un partido lo hagamos y en el otro no. Vamos como el otro día, dale. Eso nos va a hacer fuertes”, dijo Leo antes de salir a la cancha.

Así suena una arenga de Leo Messi desde dentro. #NoticiasVamos pic.twitter.com/6f2ixBxOMQ — #Vamos de Movistar+ (@vamos) February 10, 2020

La arenga del argentino había comenzado con un: “Dale, dale, vamos jugar al fútbol", y siguió: "vamos a golpear ahora, vamos a poder hacer más goles”.



Causó efecto, porque Barcelona no solo no recibió goles en el complemento sino que además Clément Lenglet anotó el gol que les dio los tres puntos y los mantiene también a tres del líder Real Madrid.