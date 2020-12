LeBron James explotó ante un rumor que vinculó a su hijo con la ex de Pippen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un rumor hizo que LeBron James desatara toda su furia en las redes sociales. La nota de un periodista vinculó a su hijo Bronny James con la ex esposa de Scottie Pippen, Larsa.

El rumor comenzó a crecer en las redes sociales y ante las especulaciones de un romance entre el hijo del basquetbolista y la ex del ex Chicago Bulls, LeBron salió con todo al cruce.

El hijo del jugador de los Lakers respondió con un emoji a una foto de la modelo 30 años mayor que él y ahí comenzó todo. Una nota del periodista de BSO Robert Littal alimentó el rumor y los implicados hicieron sus descargos.

El primero de ellos fue Bronny James. “Simplemente le dí a me gusta a la foto de la madre de uno de mis mejores amigos. Son todos muy infantiles”, dijo Bronny con solo 16 años.

Su padre fue un poco más allá y no escondió su enojo. "Con todo lo que está pasando en el mundo y esta es la mierda de la que están hablando todo el día. Al final están hablando de un menor. Me da igual el tipo de famoso que se creen que es. Es un niño y toda esta mierda tiene que terminar", escribió LeBron y avisó: "¡Se metieron con el chico equivocado. Buena suerte. No va a ser bonito".

Larsa Pippen tampoco se quedó atrás y cargó contra el periodista que escribió la nota. “Estas historias son tan repugnantes. El hecho de que a los amigos de mis hijos no les puedan gustar mis fotos sin que alguna gente escriba alguna mierda rara es una locura. Te voy a demandar por escribir esas mentiras asquerosas”, sentenció la ex esposa de Scottie Pippen.