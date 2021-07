Leandro Paredes reveló detalles de la charla entre Messi y Neymar luego de la final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uno de los momentos más icónicos de la final de la Copa América entre Argentina y Brasil se dio una vez finalizado el partido. Con la consagración de la albiceleste ya consumada, Lionel Messi y Neymar Jr. fueron retratados charlando en uno de los pasillos del Estadio Maracaná, como si la final hubiese sido un partido entre amigos. Leandro Parades dio una entrevista y destacó "la humildad que tienen".

En un intercambio con los conductores de Líbero para el canal argentino TyCSports, Paredes, que es compañero del brasileño en el Paris Saint Germain, contó qué se dijeron en esa charla de la que él también fue parte gracias a una camiseta que iba a cambiar con Neymar.

MIRA TAMBIÉN El emotivo momento y mensaje de Neymar a Messi luego de la final de la Copa América

"Habíamos arreglado para cambiar la camiseta y una vez que terminó el partido no pudimos hacerlo en el campo yo festejando y todo. Fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia y vi que tenía un mensaje de él (Neymar) diciendo que me esperaba afuera, entonces volví a la zona de vestuarios para encontrarlo", comenzó contando el ex Boca Juniors.

Los consultores lo consultaron sobre qué charlaron, a minutos de haber jugador la final, y Paredes les contó. "Si, la verdad que no hablamos de la final. Hablamos de cómo estábamos, la familia, de qué íbamos a hacer en estas vacaciones ahora que había terminado todo y de qué habíamos hecho estos 45 días. Creo que fue más de otra cosa que de la final misma".

LEO PAREDES Y LA IMAGEN CON NEYMAR POST PARTIDO



El 5 de la Selección pasó por @liberotyc y contó cómo se dio el momento con el crack brasileño después de la final. pic.twitter.com/mVE1Ym9uPC — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2021

"Ahí te das cuenta la clase de persona que son los dos. Más allá de las estrellas que son, la humildad que tienen de sentarse después de una final tan importante y hablar de otras cosas, creo que la humildad que te da eso es increíble", manifestó Paredes que destacó el trabajo que hizo De Paul para contener al brasileño en la final. "Conocer lo conocíamos todos (risas) pero para marcarlo creo que Rodri (De Paul) hizo un trabajo increíble".