¿Qué le dice Marcelo Gallardo a sus jugadores durante el partido?

Aún con la sanción por el partido de vuelta que no se jugó en Núñez de la final de Copa Libertadores ante Boca Juniors, River Plate jugó ante Alianza Lima otra vez sin público.



La falta del aliento y el bullicio constante del público hizo que desde el canal oficial de la Conmebol Libertadores siguieran a Marcelo Gallardo con una cámara durante los 90 minutos.



River Plate goleó 3-0 a Alianza Lima con goles de Matías Suárez, Lucas Martínez Quarta y del uruguayo Nicolás de la Cruz.



Poco antes de la hora de juego el conjunto Millonario ya ganaba 2-0 y era superior al equipo peruano, pero Gallardo no estaba conforme. Para él, había que hacer más goles.



"No paramos nada viejo, ¿cómo parar?. ¡Vamos a hacer el tercero", decía el entrenador de River Plate y se justificaba: "lo importante que son los goles, no se dan una idea lo importante que son los goles".



Finalmente llegó el tercero. Mirá como lo festejó Marcelo Gallardo, cómo se dirige al juez, a sus jugadores y cómo vive el partido.

