Las lágrimas de Biaggio después de clasificar con San Lorenzo

El Ciclón eliminó en Brasil a Atlético Mineiro, al que había vencido 1-0 en la ida y con quien igualó sin goles en la jornada de ayer.

Una vez que terminó el partido, el entrenador se quebró. "Somos un equipo que queremos estar lo más arriba posible. Desde que asumí me pidieron que gane. Primero a Estudiantes, después a Colón, a Banfield, al otro... este grupo me está demostrando que está a la altura de todo", señaló el técnico.



Biaggio se quebró cuando saludó a su familia: "Saludo a mi familia, a los que me quieren... es mucho el sacrificio que se está haciendo y se valora poco"

Imagino que cuando el hincha de #EDLP pide un dt con ADN Pincha es algo similar a lo que siente el Pampa Biaggio cuando dirige a su querido #SanLorenzo .

Mirá la emoción del dt del ciclón tras lograr el objetivo de clasificar a la 2da fase de la #CopaSudamericana @FOXSportsArg pic.twitter.com/SpCwqjSvb7 — Cristian Gigli (@cristiangigli18) 9 de mayo de 2018

En la conferencia de prensa luego del partido, el entrenador señaló que resolverá "luego del partido ante River" cuál será su futuro. "Primero está el partido contra River en el Monumental. Después me reuniré con Lammens (el presidente de San Lorenzo) para charlar", sostuvo el entrenador.



VIDEO El resumen del partido