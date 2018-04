El karma llevó al Sunderland de la Premier a tercera división

El conjunto del noreste de Inglaterra, que militó en la Premier League en 2016, decretó su descenso a la tercera división tras perder de local ante el Burton.



Aunque comenzaron ganando con un gol de Paddy McNair pasada la media hora, los dos tantos de Darren Bent, ex Sunderland, y Liam Boyce casi sobre el final del juego los mandaron a la tercera división.



Chris Coleman, el técnico que llevó a Gales a las semifinales de la Eurocopa 2016, llegó al club el pasado mes de noviembre y apenas ha sumado cinco puntos en cinco meses.



El karma del Sunderland arrancó en la temporada 2015-16. En esa temporada de Premier League, el Sunderland derrotó al Everton 3-0 consiguiendo así su permanencia y enviando al Newcastle a segunda división.



Aunque no es de las rivalidades más conocidas en Inglaterra, los hinchas del Newcastle y los del Sunderland no se llevan nada bien.



Una vez decretado el descenso de las 'urracas' los hinchas del Sunderland contrataron una avioneta para sobrevolar el estadio de sus rivales con la leyenda 'adiós Premier, tiempo de partir' y sus hinchas entonaban en el estadio: 'disfruten de segunda y de jugar contra el Burton Albion'.



Casi dos años después, el mismo Burton Albion es quien envió al Sunderland a tercera división mientras que el Newcastle goza de buena salud en mitad de tabla de la Premier.



Desde el Sunderland esperan las burlas del Newcastle, tanto que limitaron las entradas para el público visitante en el próximo partido.

video Entre abucheos: así los despidieron los hinchas