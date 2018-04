Los jugadores del Betis y... ¡los múltiplos de 7!

No es la primera vez que el Preparador Físico del Betis llama la atención con sus ejercicios antes de los partidos.



Siempre en los hoteles y antes de partir a los estadios, muchos equipos aprovechan las instalaciones de los lugares de hospedaje para hacer una activación.



La sala de un hotel no es un lugar para hacer mucho ejercicio, y mucho menos para entrenar a un equipo de fútbol. Pero al Profesor del Betis le sobra creatividad, y esta no es la primera vez.



Los ejercicios del Betis, ya se han vuelto virales antes.

