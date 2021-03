Jugador y DT: para el 'Tanque' Silva no hay tiempo perdido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago 'Tanque' Silva aprovecha el tiempo al máximo. Aunque una sanción por doping lo tiene alejado de las canchas como futbolista, el delantero uruguayo tiene dos cosas claras: que dicha suspensión no lo retirará como profesional y qué es lo que hará una vez que le ponga fin a su carrera.

El futbolista estaba realizando un tratamiento con testosterona para volver a ser padre y había presentado la documentación cuando le fue requerida pero igual recibió la sanción de dos años por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El 'Tanque' hizo su descargo: "quienes me conocieron y compartieron conmigo mi extensa e intachable carrera,saben de mi compromiso y superación día a día para con mi pasión, que es el fútbol. A pesar de este golpe, quiero hacerles llegar tranquilidad a quienes me quieren. Porque estoy más fuerte que nunca y decidido a seguir dedicado y comprometido con el fútbol para que esto aún no se termine".

Mientras entrena para mantenerse en forma para su vuelta, Santiago Silva también trabaja para lo que puede ocurrir cuando decida colgar los botines. El 'Tanque' finalizó el curso de entrenador al que le dedicó los tres últimos años.

"Porque siempre me ocupe por avanzar y porque siempre decido sumar en mi vida, pensando en el mañana. Dediqué los 3 años pasados a incorporar conocimientos a la vez que los desarrollaba dentro de las canchas. Hoy soy jugador y DT", escribió el 'Tanque' y lució orgulloso con su diploma.