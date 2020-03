"Juega de local, #QuedateEnCasa": el video de Conmebol durante la pandemia de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Confederación Sudamericana de Fútbol lanzó un video como campaña para concientizar sobre respetar las medidas ante la pandemia de Coronavirus que amenaza al continente.



Conmebol apeló al sentimiento del hincha, a los partidos difíciles y que en el fútbol todo es posible si se trabaja en equipo. En el clip, donde aparece el festejo de gol de Diego Godín ante Bolivia en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia, se destaca la garra del hincha y del fútbol sudamericano para ganar una vez más un partido complicado.

El mensaje de Conmebol #QuedateEnCasa

"Hoy nos toca un entretiempo difícil, una concentración que nos prepara para nuestro próximo partido, el mas desafiante de todos.



Somos un solo equipo, que se une a esta disputa sabiendo que nuestro rival es duro. Pero como sudamericanos le mostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer.



Este reto es de todos, en este partido nuestro grito se hace uno. Ese grito que eleva miradas al cielo, que nos hace soñar que no existen rivales imposibles.



Hoy Sudamérica se juega la vida, juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol mas grande de la historia. El que nos permita estar mas unidos y mas vivos que nunca. Podemos lograrlo.



No hay apuro para volver a jugar al fútbol porque cuando volvamos a jugar, queremos ver a todos sanos en la cancha. Juega de local, #QuedateEnCasa"