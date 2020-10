Juan Acosta se robó la cámara en Vélez-Peñarol en el José Amalfitani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol hizo los méritos para llevarse algo más pero se trajo un punto en su visita al José Amalfitani de Vélez Sarsfield por el duelo de ida de la Copa Sudamericana.



El rodaje del equipo aurinegro fue importante para plantarse bien en cancha de 'El Fortín' y tener la mayoría de chances del encuentro. El aurinegro dominó pero estuvo tan cerca de ponerse en ventaja como de perder el partido porque Vélez lo tuvo sobre el final pero tapó notablemente Kevin Dawson.

El que también estuvo bien despierto fue Juan Acosta. El lateral derecho estuvo en el banco de suplentes pero se las ingenió para salir en cámara. Cuando sus compañero salían a la cancha desde el tunel el ex Cerro Largo no aguantó la tentación de hacer una broma a la cámara de la transmisión.



El ex arachán tuvo un gran rendimiento con el equipo de Danielo Núñez pero desde su llegada a Peñarol no ha tenido tantos minutos como para poder demostrar el nivel que traía antes de llegar al conjunto mirasol.