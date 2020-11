Jerry Bengtson juega de tapabocas y no para de hacer goles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nombre de Jerry Bengtson circuló en las redes sociales y no es porque sea actualmente el goleador del campeonato hondureño o su equipo esté en las primeras posiciones. El goleador del Club Olimpia Deportivo juega de tapabocas y por su rendimiento, no le afecta para nada.



La primera vez que ingresó con el tapabocas a la cancha fue para jugar algunos minutos cuando el entrenador Pedro Troglio lo mandó a la cancha pero ahora lo hace los 90 minutos del partido y no le va nada mal porque llevar cinco goles en ocho fechas.

Jerry Bengtson marcó el 2-1 a favor de @CDOlimpia ante @RealMinasCD1 de penal pic.twitter.com/KJbOAfNSUH — Mi Pasión (@MiPasionhn) October 24, 2020

"Es raro porque es el único jugador del plantel y del campeonato que juega con tapabocas. No le molesta y además está haciendo goles", dijo el entrenador.

En el último partido Bengston convirtió ante Motagua y con la victoria 2-1 su equipo le descontó y quedó a un punto de la cima de su serie.