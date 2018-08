Jakson Follmann desató la locura en el vestuario de Chapecoense

SEGURA ESSA “A LA ENZO” DA CHAPE!

Bastidores da partida amistosa com o @TorinoFC_1906

💪🏻👊🏻🍀🏹😜 🇮🇹



LOOK AT THIS CHAPE ACT “A LA ENZO"!

Behind the scenes of the friendly match against Torino #VamosChape #SomosTodosChape @realmadrid @realmadrid @MarceloM12 pic.twitter.com/CDyo7V6ePA