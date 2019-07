La ironía de Nahitan Nandez frente a un jugador de Atlético Paranaense

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nahitan Nandez se está despidiendo de Boca Juniors a lo grande. El volante uruguayo devuelve dentro de la cancha el cariño y la confianza de la gente y en uno de sus últimos partidos en el equipo de Gustavo Alfaro fue una de las figuras en el triunfo ante Atlético Paranaense donde dejó un mensaje para la gente luego del partido.



Cuando el partido estaba todavía 0-0, ganó Boca con gol de Alexis Mac Allister, Nández tuvo un gesto irónico con uno de los jugadores de Paranaense.



Rony tiró un lujo sobre la raya y la pelota se le terminó yendo al córner. Nández, que ya había tenido un cruce con el brasileño, le aplaudió irónicamente en la cada. Muy enchufado en el partido el ex Peñarol enseguida tuvo un entredicho con el árbitro Daniel Fedorczuk.

¡EL APLAUSO IRÓNICO DE NÁNDEZ!#LibertadoresxFOX | El uruguayo lo cargó a Rony que quiso tirar un lujo y terminó mandando la pelota al córner. pic.twitter.com/lloznQufr7 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 25, 2019

Así dejó la cancha Boca Juniors:

El partido no estuvo alejado de la polémica. Después del penal por el VAR que sancionó el árbitro uruguayo y que no pudo convertir Marco Ruben, las protestas del equipo argentino y tener que bancar la derrota de local, los hinchas de Atlético Paranaense no despidieron de la mejor manera al conjunto Xeneize.