El insólito VAR en el fútbol de Perú

La Copa Perú es un torneo tradicional y sorprendente. En especial, por los hechos inéditos que se dan en los partidos como moneda corriente.



Esta vez, en un duelo disputado en Apurímac, un árbitro convalidó un gol revisando una cámara fotográfica, al mismo estilo del sistema de videoarbitraje (VAR), algo que no está reglamentado. La insólita situación se viralizó en las redes sociales.



El torneo de ascenso del fútbol peruano no cuenta con la reglamentación para implementar el VAR, pero los árbitros se las ingenian. El hecho sucedió el domingo 22 de julio en el Estadio Municipal de Urubamba de Chalhuanca cuando FC Retamoso de Abancay visitó a Auquiato Pampamarca Cotaruse.



Todo empezó cuando Jhordan Campos sacó un potente remate desde fuera del área y este no se detuvo en la red, como acostumbra pasar cada vez que se anota un gol, pero el jugador de Retamoso FC salió corriendo a celebrar. El árbitro convalidó el gol, pero tras los reclamos entró en dudas y no sabía qué hacer.



El partido se paralizó porque el juez principal tuvo que ir hasta el mismo arco para saber si es que en realidad la red estaba rota.



Lo comprobó y entonces no supo qué hacer. Según se ve en el video, fue hasta la mitad del campo a hablar con su asistente y ahí, el fotógrafo del equipo visitante demostró con su cámara que sí había sido gol.



El árbitro miró una y otra vez las imágenes y dio como válido el gol que terminó en los reclamos del cuadro local. Al más puro estilo del Mundial, ¿se puede decir que el VAR ya se usó en la Copa Perú?