¡Increíble! Un hincha de River descubrió un detalle inédito de la final ante Boca en Madrid

Especial para supersticiosos. La cuarentena por Coronavirus se ha prestado para repasar una y otra vez partidos importantes del deporte y seguro que los hinchas de River Plate volvieron a ver la final de la Copa Libertadores de 2018 en el Santiago Bernabéu de Madrid ante Boca Juniors.



La historia es ya conocida, pero el usuario de Twitter Agustín Omar sacó a la luz algo nunca antes visto de la final que le dio el título al equipo dirigido por el 'Muñeco' Marcelo Gallardo.



El momento corresponde a lo que pudo ser el empate del Xeneize en el minuto 119 pero el destino quiso que no fuera así. La pelota dio en el palo derecho del arco de Franco Armani. Hasta ahí todo parece normal, pero nadie antes se había percatado de lo que descubrió este hincha.



La jugada seguro no salió de la cabeza de los jugadores e hinchas de Boca que todavía se deben lamentar. Un desborde de Nahitan Nández, tras la lucha de Ramón Ábila, terminó con la oportunidad para Leonardo Jara de igualar el marcador, pero no pudo ser.



El detalle, que da rienda suelta a la superstición, es que en el instante justo en que la pelota da en el palo, los carteles de publicidad cambian y aparece el lema de la Copa Libertadores: "La Gloria Eterna", justo detrás del palo de Armani.



Los hinchas de River no paran de disfrutar el título que ocurrió hace casi dos años, razones les sobran y algunas siguen apareciendo.