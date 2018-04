El incentivo hot de 'Chechu' a Cvitanich

En Twitter, Cecilia Bonelli le dedicó un sugerente mensaje a su esposo, y padre de sus dos hijas, Darío Cvitanich.



El equipo de Darío, Banfield, se enfrenta el próximo sábado a Godoy Cruz que es uno de los principales perseguidores de Boca Juniors, equipo de cual es hincha Bonelli.



Con el afán de que una victoria del 'taladro' le despeje el camino al 'xeneize' hacia el título, la rubia le escribió este mensaje en Twitter: "Querido amorcito mío, jajaja. En la próxima fecha si hacés un gol o ganan, tenés derecho a pedirme lo que quieras por una semana entera! Ponete las pilas".

Querido amorcito mío jajaja @Daricvitaok en la próxima fecha si haces un gol o ganan tenes derecho a pedirme lo que quieras por una semana entera! Ponete las pilas 😄😆💙💛💙 — Chechu Bonelli (@chubonelli) 17 de abril de 2018

Los medios no tardaron en destacar el mensaje y la respuesta de Cvitanich no tardó en llegar. Más centrado y pensando solo en el incentivo deportivo el delantero de Banfield aclaró en el programa 'Cómo te va', de Radio Rivadavia: "le dije a mi mujer que nosotros tenemos que salir a ganar y ese es el mayor incentivo. Después veremos qué pasa en el campeonato".



"La gente no sabe que, después de ocho años juntos, el pedido es que bañe a las nenas (son padres de Lupe y Carmela), haga cosas en la casa. La imaginación de la gente es muy graciosa", confesó Cvitanich, que tiene claro el objetivo: "primero, ojalá que ganemos. Pero como mucho me iré a pescar o saldré con mis amigos. Pero nada más que eso, jajaja".

