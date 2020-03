El imposible y peligroso circuito de entrenamiento de Andri Ragettli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El piso es lava para Andri Ragettli. Todos los deportistas están encontrando la forma de mantenerse en forma durante la cuarentena por Covid-19 y el esquiador suizo de estilo libre no es la excepción. Transformó su casa en un tremendo circuito de parkour que parecía imposible de completar.



Muchos al ver el video reaccionaron comentando lo peligroso de la acción del deportista, que subió el video a sus redes sociales, pero éste dejó en claro que no se trataba de otro challenge sino que era solo cuestión de entretenimiento y además tiene un fin benéfico.



"Por cada like que obtenga, donaré un centavo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para apoyar la lucha contra el COVID-19. Por favor, no intentes esto en casa, ¡solo fue para entretenerte!", escribió Ragettli.



Fanático del Real Madrid y consu propia camista, el atleta completó el circuito y lo terminó con el mensaje más importante: no olvidar lavarse las manos.