Las imperdibles anécdotas del 'Burrito' Ortega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 'Burrito' Ariel Ortega pasó por el programa 'Podemos Hablar' de Telefé y contó algunas anécdotas sobre sus inicios en el fútbol. Una de cuando tenía 15 años en Jujuy y otra de cuando cobraba sus primeros sueldos en el plantel profesional de River Plate.

Hizo un gol pero nadie lo abrazó:

En sus comienzos en Jujuy, cuando tenía 15 años, hizo un gol sobre la hora pero nadie lo abrazó. El partido estaba arreglado y el 'Burrito' había roto el empate.

"Jugué una final en la que se disputaba el clásico del pueblo. El partido estaba arreglado para un empate y yo, que era el más chico con 14 o 15 años, no lo sabía. Si empataban, los dos equipos jugaban una clasificación. Yo estaba de suplente y, faltando 5 minutos, el técnico me pone como diciendo 'bueno, ya está'. La cuestión es que entré, metí el gol, esperé que todos me vinieran a abrazar y nadie venía. Después sí me abrazaron en el vestuario porque iban a quedar todos pegados", confesó Ortega.

El Burrito Ortega contó una historia increíble de sus comienzos en Jujuy 😂⚽ Había un partido arreglado hasta que... ⬇ #PodemosHablar pic.twitter.com/XNy1uTxuD5 — Telefe (@telefe) 21 de abril de 2019

¿Dónde guardó el primer sueldo?

Ya jugaba en River Plate y compartía plantel con varias glorias del club. El equipo salió campeón, el 'Burrito' cobró los premios pero aún viajaba en ómnibus. ¿Dónde guardó la plata durante el viaje?



"En el 91', River salió campeón y cobrábamos al final del campeonato. Yo jugué cuatro partidos y era premio doble. En ese momento estaban Hernán Díaz, Leo Astrada, Zapata, Comizzo, Higuaín padre. Y bueno, yo tenía que viajar a Ledesma en colectivo durante 24 horas y no tenía un peso. Aquel premio era bastante plata; me acuerdo que llevaba el dinero en un bolsito y me tenía que ir a Retiro. Ahí dije 'nooo'. Pensé que si me quedaba dormido me podía pasar cualquier cosa, así que agarré y me puse el sueldo 'ahí' (se señala la zona de los testículos). Viajé las 24 horas con la plata ahí; no fui al baño ni nada", contó el 'Burrito'.