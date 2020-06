En un imperdible vivo, el Kun Agüero contó los detalles de su lesión y la operación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En su canal de YouTube, Sergio 'Kun' Agüero colgó la trasmisión en vivo que tuvo con sus seguidores en un hotel en Barcelona donde se quedó tras haber sido operado de la lesión que sufrió en su rodilla.

Alarma en Manchester City: Agüero se prepara para entrar al quirófano By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Alarma en Manchester City: Agüero se prepara para entrar al quirófano

"¿Qué onda?, hola, hola, hola, ¡volví, con la rodilla operada!", saludó el delantero del Manchester City a sus seguidores. En el minuto 45 del partido contra el Burnley donde golearon 5-0, la rodilla izquierda de Agüero no resistió y tuvo que ser sustituido.



Días después fue operado en Barcelona y fue el mismo jugador que con un mensaje en Twitter trasmitió tranquilidad: "Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo", escribió el Kun.

Agüero ya fue operado: "Todo salió bien" By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Agüero ya fue operado: "Todo salió bien"

Luego de la operación y mucho más calmo en el hall del hotel en Barcelona, el 'Kun' agarró el iPad y se dedicó a cumplir con su otra faceta: la de influencer en las redes sociales. Con la pandemia de coronavirus, los streaming de Agüero se hicieron tan populares que se lo puede catalogar bajo ese rótulo. Hoy sus videos hasta tienen trabajos de edición.

"Ya salí, me dieron el alta. Me jodí el otro día en el partido, mal, muy mal. No tengo Play, no tengo nada. Prendí para hablar un rato. ¿Qué onda, me extrañaron?. Y sí, tengo que estar con una sonrisa, sino ¿qué tengo que hacer con la operación?”, dijo el 'Kun' a sus seguidores a solo tres días de la intervención quirúrgica.

Con bastante humor a pesar de estar pasando por un mal momento, el jugador surgido de Independiente de Avellaneda dio todos los detalles de cómo sintió la lesión y qué pasó después.



"Fue todo muy rápido. Me lesioné el lunes, traté de anticipar una pelota pero sentí un dolor en la rodilla y me tiré al suelo. Sentí un ruido en la rodilla. No fue un golpe sino una especie de ‘click’, como el ‘click’ del teclado. Yo ya sabía que no podía seguir, pero cuando veo la pantalla del estadio decía ‘revisión de posible penal’. No entendía que había pasado. ‘¿Me pegaron una patada? Pero si yo me caí solo’, decía. Ahí salgo y vi que cobraron penal, lo miré al doctor para entrar a patearlo pero cuando quise moverme me temblaba toda la rodilla. Cero chances, olvidate”, confesó.



El Kun contó que tendrá que seguir con la rehabilitación en Barcelona y aunque tiene días de bastante quietud, ya tiene en mente su próxima locura.



“Mañana me voy a teñir eh, me pinto de blanco. ¿Rosa quieren? ¡Qué les pasa, están locos!, meto nuevo look. Ya decidí que mañana me pinto el 'lope' de blanco. Platinado, bien platinado. ¿Rosa dicen ahí en los comentarios? Na, estás loco...”.