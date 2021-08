Ibai, en París con Messi y 300 mil personas, "chicaneó" a un periodista argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Mañana estaré en París en la presentación oficial de Leo Messi. Podré emitirlo por mi canal de Twitch y por la tarde tenemos una gran sorpresa para todos vosotros", había anunciado en Twitter Ibai Llanos, que fue invitado a la presentación del fichaje estrella del PSG en el Parque de los Príncipes.

El streamer español hizo aparecer a Messi por primera vez en Twitch y la transmisión tuvo picos de 300.000 personas y una "gastada" al periodista argentino de ESPN, Gustavo López.

La relación entre el periodista y el streamer no comenzó de la mejor manera cuando el argentino, luego de ver una entrevista de Llanos a Pablo Dybala y la buena relación con Sergio Agüero, comentó en su programa de radio: "No sabe nada y está al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores. ¿Quién es? ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa?", dijo López sobre Ibai.

"Estoy sorprendido, has liado una espectacular. Tú dices que tienes 20 puntos de rating y que los jugadores van a los programas más conocidos, entonces deberían ir al tuyo, Gustavo. Me reí mucho cuando dijiste que no te importaban mis seis millones de seguidores", contestó Ibai en contacto con López.

Lionel Messi e Ibai Llanos en la transmisión de Twitch. Foto: Captura

Youtube y Twitch, canales en los que se desempeña el español, amenazan con poner en jaque a modos tradicionales de hacer periodismo o transmitir en contacto con las personalidades más importantes. El debate se abrió tras el entredicho entre el argentino y el español, pero Llanos tiene claro lo que quiere.

"Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento", escribió en su Twitter Ibai luego de la entrevista con Messi.

#Ligue1xESPN 🇫🇷 | ESPN



¡LA CAMISETA FIRMADA POR LIONEL MESSI!@ibaillanos, el streamer del momento, habló mano a mano con el astro argentino en su canal de Twitch luego de la presentación oficial. ¿Qué darías por esa casaca? pic.twitter.com/ZgKSkSmGxv — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 11, 2021

La transmisión promedió cerca de 200.000 personas mientras los españoles estaban en el estadio del Paris Saint Germain y alcanzaron las 300.000 cuando finalmente tuvieron contacto con Lionel Messi.

"¿Crees que comí mucho en tu casa el otro día?", le preguntó Ibai y rompió el hielo logrando una sonrisa de Messi, que lo invitó a su cena despedida de Barcelona. El streamer, visiblemente nervioso como cualquier fanático de "Leo" pudo llevarse unas camisetas autografiadas y charlar con el número 30 del PSG que le admitió estar un poco "cansado" pero "con ganas de empezar ya a entrenar con el equipo".

“Un saludo. Mi primera aparición en Twitch, no soy mucho de esto, pero un saludo grande a la gente que está atrás. Los seguimos. No participo, pero los sigo”, cerró la transmisión la flamante incorporación del Paris Saint Germain.

video La "gastada" de Ibai Llanos a Gustavo López

Entre tantos flashes y haber tenido la posibilidad de entrevistar a Lionel Messi en uno de los días más importantes de su carrera deportiva, Ibai le dedicó unos segundos a chicanear al periodista de ESPN, Gustavo López.

“No está, no lo hemos visto de momento. Es cierto que hemos chequeado varias personalidades y no estaba”, dijo en tono jocoso el streamer español.