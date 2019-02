La humillación del Pro Piacenza desnuda el lado oscuro del fútbol italiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras rozar la quiebra y no presentarse en los últimos tres partidos oficiales, el Pro Piacenza saltó al campo del estadio Paschiero de Cuneo (norte) con seis juveniles más un masajista el domingo, una decisión al límite de las reglas, tomada para evitar su descalificación del torneo por parte de la Federación de Fútbol italiana (FIGC).



Sin sueldo desde agosto, imposibilitados a pagar los alquileres de sus casas y sin perspectivas futuras, muchos jugadores del Pro Piacenza se desvincularon del club norteño el pasado enero, en busca de nuevos equipos y de un trabajo regularmente compensado.



Así, el Pro Piacenza, colista con ocho puntos y ganador de un solo partido en los últimos diez, saltó al campo de Cuneo con seis jugadores nacidos después de 2000 y un masajista. Uno de los jugadores actuó, oficialmente, también como entrenador.



Una situación surrealista, tanto para el equipo "piacentino" como también para el Cuneo, que tras irse al descanso por delante 16-0, paró de apretar y concluyó el duelo con victoria 20-0.



Y es que, pese a que la Serie C siga siendo una categoría de fútbol profesional en Italia, no hay reglas claras que impidan que se produzcan casos de este tipo, con unos jóvenes, muchos de ellos hasta menores, lanzados a por una humillación descomunal a causa de las negligencias de un presidente.

Un presidente, en este caso Maurizio Pannella, que es dueño de la compañía de electrodomésticos "Séleco", que hasta el año pasado era el principal patrocinador de la camiseta del Lazio, equipo de la Primera División italiana.



"Es una vergüenza inaudita lo que pasó ayer en Cuneo. La humillación de los siete juveniles del Pro Piacenza es algo que no quiero volver a ver", afirmó este lunes Giancarlo Giorgetti, subsecretario para la Presidencia del Gobierno, con competencias en Deporte.



"Hay que garantizar el respeto de las normas y, de paso, la prohibición de participación en los campeonatos para los clubes que no cumplen con las reglas", agregó.



Un fastidio que también expresó la Asociación de los futbolistas italianos (AIC, por su acrónimo italiano), recogiendo a través de su cuenta oficial de Twitter un mensaje publicado por el exfutbolista del Pro Piacenza Dario Polverini.



"Medio sueldo desde agosto, jugadores echados de sus casas, familias, técnicos y directivos con hijos en dificultad, sector juvenil al límite. Son algunas de las verdades que alguien disimula no saber", se lee en el mensaje.



"Ese 20-0 fue un duro golpe para todos los que en estos 100 años de historia honraron esa camiseta (del Pro Piacenza), desde las categorías más bajas hasta la Serie C. Confiar en una persona (el presidente) que miente desde hace siete meses es una locura, por lo que a quienes dicen que el Cuneo debía tener más respeto, digo que en cambio debían ser aún más despiadados", agrega.



En este contexto fue muy dura la reacción de Damiano Tommasi, presidente del AIC, quien pidió a través de Instagram que se cambien las reglas lo antes posible para preservar el fútbol.



"20-0 es jugar con la dignidad de los demás. En las categorías profesionales no es admisible empezar un partido sin el equipo completo. Hay que cambiar las reglas. Cambiémoslas lo antes posible, porque si confiamos en el criterio de 'directivos' y 'empresarios' será cada vez peor", publicó Tommasi, que lleva años defendiendo la figura del futbolista.