Un homenaje Mundial

Duas colônias de imigrantes ligados pela vontade de vencer os mares. Agora eles estão unidos por uma nova camisa da Umbro, feita para quem carrega no peito o azul da cor do céu e do mar. #Cruzeiro #Islândia #BlárVíkingur #UmbroNations pic.twitter.com/U4xBq0mBso