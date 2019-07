La historia del niño inglés que jugó fútbol con Messi durante sus vacaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Messi y toda su familia disfrutan de unas merecidas vacaciones en la isla de Antigua y Barbuda. El pasado fin de semana, el futbolista fue captado jugando a la pelota con sus hijos y un niño desconocido.

El diario Olé ubicó al pequeño, quien responde al nombre de Mackenzie O’Neill. El chico de once años, del norte de Londres, narró al periódico argentino la experiencia que compartió con el astro del Barcelona.



“Messi estaba junto a su familia en la playa. Yo estaba solo y empecé a patear mi pelota a unos pocos metros de donde estaban ellos. Su padre (Jorge) nos tiró una pelota para preguntar si yo quería jugar con ellos”, avanzó el muchacho inglés.



Mackenzie recuerda que jugó al fútbol por un espacio de 45 minutos con el delantero y describió a uno de sus hijos. “Thiago es un fantástico jugador para su edad, y no es tímido para jugar”, señaló.



“Él (Leo) no habla inglés, pero nos hacía señas y enseguida se ponía a reír. La esposa de Messi lo traducía, porque ella habla muy bien inglés”, agregó al relato. Luego, O’Neill nadó junto al argentino. “Me subió encima de él”.



“Actuó como un padre normal. También me di cuenta de que disfrutaba mucho viendo a su hijo jugar al fútbol con otros niños”, detalló Mackenzie, quien se llevará un gran recuerdo de estas vacaciones.



“Jugar con Messi fue divertido. Él y su esposa se despidieron de mí con grandes sonrisas. No me las voy a olvidar”, concluyó con la entretenida narración.

La madre del niño inglés fue quien publicó el video y la foto de su hijo con su ídolo, Lionel Messi.