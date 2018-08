La historia detrás del traductor pro Fidel Castro que dejó todo por el Loco Bielsa

Marcelo Bielsa parece convencido de que, más temprano que tarde, dominará el idioma inglés y se desenvolverá solo en las ruedas de prensa que debe dar como entrenador de Leeds, su nuevo equipo, de la segunda división de Inglaterra.



¿Quién acompaña al entrenador argentino? Este colaborador habla varios idiomas: se maneja sin inconvenientes con el inglés, el español y el francés, pero... no es traductor. Tampoco fue futbolista, no es técnico ni especialista de fútbol. Entonces, ¿quién es el hombre al que el Loco le confía su discurso?



Salim Lamrani se graduó de doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Con el paso de los años se especializó en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Cuba, convirtiéndose en un referente en la materia y en un académico reconocido a nivel mundial. Además participó de varias conferencias junto a colegas de la talla de Noam Chomsky, Ken Livingstone y Howard Zinn.



Por su formación de periodista, también fue convocado para escribir en Red Voltaire -un medio de comunicación alternativo con sede en el Líbano- y en Palestine-Solidarity.com, entre otros.



¿Cuáles son los temas que más desarrolla? Más allá de la relación cubano-estadounidense, también dedicó varios artículos para resaltar las figuras de Fidel Castro, el Che Guevara y... Marcelo Bielsa.

Fanático de Olympique de Marsella, Lamrani se "enamoró" del bielsismo en la temporada 2014/2015, en la que el Loco hizo regresar al equipo a los primeros planos del fútbol francés. Por aquel entonces, comenzó sus primeras columnas sobre el rosarino, en las que abarcó todos los planos, desde su paso por la selección argentina hasta la revolución en el OM.



"Personaje atípico en el mundo del fútbol, Marcelo Bielsa es ante todo un intelectual y un apasionado que se compromete cabalmente en su vocación, que consiste en preconizar un hermoso juego ofensivo que llena de alegría a los aficionados", así lo definió Salim a Bielsa en el artículo publicado en un portal, tras la renuncia del DT al conjunto francés.



El primer encuentro formal entre ambos se dio en la Argentina, en un viaje de Salim a Rosario. Ese tiempo compartido generó un vínculo especial, a tal punto que el francés renunció a su puesto como profesor de la Université de La Réunion para acompañar al Loco a su segunda experiencia en el fútbol francés, más precisamente en Lille. No fue una apuesta acertada, ya que el ciclo terminó de manera abrupta en menos de seis meses.

Eso sí, cuando Bielsa recibió la propuesta de Leeds, no dudó ni un segundo y volvió a convocar al académico devenido en traductor y especialista de fútbol. Pero, ¿por qué es tan importante para Bielsa sentirse representado en otros idiomas por un personaje así?



"No es de extrañar que le atraiga alguien así. El lenguaje de Bielsa es muy preciso, se cultiva, además tiene una retórica particular", explica Romain Laplanche en la biografía sobre el DT (Le mystère Bielsa, 2017), según consigna leeds-live.co.uk.



Y agrega: "Creo que quiere que se respete esta retórica. Cuando Bielsa habla con la prensa, considera que habla con sus seguidores a través de los medios, por lo que quiere dejar claro que su discurso no está distorsionado".

En su primera conferencia de prensa en Leeds, y bajo la atenta mirada de su traductor de confianza, Bielsa leyó una carta en (un trabado) inglés: "Me gustaría decir que mi inglés es malo, me sentiría avergonzado si me escuchara hablar en inglés. Pero lo voy a mejorar, quiero mejorarlo". Luego, amagó con seguir expresándose en la lengua de Shakespeare, aunque cambió en plena frase: "This is. Quería decir eso antes de empezar".



Bielsa está convencido de que podrá dominar el idioma. Mientras lo logra, seguirá confiando su discurso al académico.

