¿Qué es lo que el hijo de Messi no puede hacer cuando su padre pierde?

El crack del Barcelona y la selección de Argentina Lionel Messi sufre mucho las derrotas y entre risas, contó un código que mantiene con su hijo Thiago.



Para Leo las derrotas son duras, no le gusta hablar luego de ellas y lo admitió en la entrevista con Radio Cataluña. "Desde que nació mi primer hijo, intento tomarlo de otra manera, pero aun así sufro mucho la derrota y me cuesta volver a levantarme. Este vestuario siempre quiere más. Para hablarme hay que esperar unos días. Thiago ya entiende y me sigue, después de una derrota no habla del tema. Sabe que no se puede

hablar sobre eso y por ahí se le escapa y dice 'Uh, cierto que no podía hablar'", contó Messi sobre el mayor de sus hijos.

El capitán del Barcelona también habló sobre llevar la cinta que dejó Andrés Iniesta, sobre conseguir una nueva Champions League y lo que más importa a los hinchas culés, dejó en claro su futuro que lo vincula al Barcelona al menos hasta 2021.



"Aquí lo tengo todo. Llevo 13 años aquí, es toda mi vida, en el mejor equipo del mundo...La ciudad, si no es la mejor, es una de las mejores del mundo. Mis hijos han nacido en Cataluña, no tengo ninguna necesidad de irme a

otro lado", confesó.