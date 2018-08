Henry sobre Guardiola: "Aprendí a jugar con 30 años"

Thierry Henry y Pep Guardiola coincidieron en el FC Barcelona en 2008. El francés había llegado un año antes proveniente del Arsenal y Pep llegó para la siguiente temporada.



Henry se dio cuenta que no era un entrenador más. “Aprendí a jugar al fútbol de nuevo a los 30 años. Después de lo que había conseguido en el Arsenal, Mónaco, Juventus y a nivel internacional, vi y entendí el juego de una manera diferente. Entendiendo el espacio, entendiendo el quedarse en tu posición, entendiendo que hay que dar el 100% en todo”, sostuvo.



Para el final de la entrevista, quiso explicar cómo es trabajar con Guardiola. “Es como si te dijera ‘encontrémonos en Londres’ pero no te doy la dirección, si eres inteligente tal vez me encuentres. Pep te daba el GPS, la dirección, el auto y todo, te decía ‘encontrémonos allí’ y lo encontrabas", finalizó Henry.

