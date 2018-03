Juntos lo haremos: el video del PSG a sus hinchas que generó polémica en Madrid

Con el slogan "ensemble on va le faire" (juntos lo haremos), el Paris Saint Germain se dirigió a sus hinchas con un video motivacional para el partido del próximo 6 de marzo ante el Real Madrid.



Neymar no será de la partida por su lesión y no está entre los protagonistas del video. Edinson Cavani, Thiago Silva, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé y Ángel Di María (que probablemente jugará por el brasileño) son quienes figuran en las imágenes hechas para el clip.



"Hay días que importan más que la mayoría. El 6 de marzo es uno de esos días", comienza diciendo la voz del video.



"Tenemos que ser ruidosos, ensordecedores. Más fuertes que nunca. Tienen 11 hombres y nosotros tenemos 11 guerreros. Somos un ejército de voces, todos gritando al unísono"



"Juntos podemos hacerlo, esto es París. Somos un latido, somos ritmo, somos uno. El pasado es historia, el futuro es nuestro. Es nuestro día, esto es París. ¡Vamos, París! Juntos somos imparables".

video El clip que generó polémica

Como un avance del spot anterior, el PSG lanzó otro video y una de sus imágenes levantó polvareda en Madrid.



En una parte del video se puede ver una bandera de los hinchas parisinos que dice "C'est la guerre" (esto es la guerra). Desde España algunos temen por la seguridad del partido e incluso piden que intervenga la UEFA.