Un guerrero: así terminó el ex Peñarol Cristian Lema tras el clásico rosarino

Complicados con los promedios del descenso, Rosario Central y Newell's Old Boys igualaron 1-1 en Arroyito por la Superliga Argentina. En un partido muy friccionado por todo lo que se jugaban, las emociones llegaron en pocos minutos y uno de los goleadores del partido, Cristian Lema, se llevó flor de golpe.



Al final del partido, entrevistaron al ex Peñarol. Un poco por el gol y otro poco por el golpe, se justificó la nota al ex zaguero aurinegro.

VIDEO El gol de Cristian Lema:

#TNTSports | ¡Pegó la Lepra! Newell’s aprovechó la pelota parada y Lema entró para abrir el marcador en el clásico.#RosarioCentral 🆚 #Newells pic.twitter.com/TW5CocqqcO — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 15, 2019

video El empate de Central: dos minutos más tarde

#TNTSports | ¡Le cortó el festejo! Dos minutos después del gol de Newell’s, Riaño se la tiró por arriba a Aguerre para empatar el clásico.#RosarioCentral 🆚 #Newells pic.twitter.com/UQapKoA3WM — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 15, 2019

"Bien, un poco mareado pero bien", dijo Lema sobre cómo se encontraba. Acerca del golpe, explicó que fue "una jugada de partido y un movimiento de Ribas que me pega cuando gira. Ahora a tratar de descansar", explicó.



El 'Leproso', como le dicen a Newell's se llevó un empate que lo dejó con gusto a poco. "No se si bronca, creo que el partido lo teníamos para ganar", declaró Lema. "Nos costó imponer el juego que queríamos pero sabemos la magnitud de los clásicos en Rosario y si no se ganan no se pierden. Nos empatan muy rápido y si controlábamos esa situación nos llevábamos el partido", sentenció.

video Así quedó tras el encuentro:

#TNTSports | Cristian Lema fue el autor del gol de la Lepra: “Nos costó imponer el juego que queríamos, teníamos para ganarlo.”#RosarioCentral 🆚 #Newells pic.twitter.com/Sy1YilA7w6 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 15, 2019

Maxi Rodríguez, otro ex Peñarol, también se lamentó por el rápido empate de Central y dijo que "da bronca porque fue la única jugada que tuvieron ellos, nosotros lo fuimos a buscar en todo momento y nos llevamos un empate".

video Otro ex aurinegro, así lo vio Maxi: