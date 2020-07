Guardiola se quiso quedar con la pelota del hat-trick de Sterling

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con tres goles de Raheem Sterling y los restantes de Bernardo Silva y Gabriel Jesús, el Manchester City aplastó 5-0 al Brighton por la Premier League. Aunque el campeón es el Liverpool de Klopp, los de Guardiola parecen haber alcanzado un gran nivel después del parate por la pandemia de COVID-19, incluso goleando a los campeones.



En tono de broma una vez que terminó el partido, Pep le quiso robar la pelota al goleador diciendo que no había anotado un hat-trick realmente.



El tercer gol del delantero contó con un poco de fortuna pero no por eso iba a ceder su premio. No todos los días se anotan tres goles.