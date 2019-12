El gran gesto de Mbappé, que se vistió de Papá Noel, con un niño que invadió la cancha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kylian Mbappé acaparó toda la atención en la goleada del PSG 4-1 sobre Amiens en la Ligue 1 de Francia pero no fue por sus dos goles, sino por el tierno gesto que tuvo con un niño que invadió la cancha.



El pequeño entró al campo con un gorro de navidad directo a buscar al goleador y el partido se detuvo. Mbappé decidió acompañarlo a salir para que la seguridad no interviniera y el niño lo sorprendió con su pedido.



Sacó un cuaderno y una lapicera para que el jugador le firmara un autógrafo y el del PSG no lo dudo, le dejó su firma y le dio un abrazo. Se ganó la ovación del Parque de los Príncipes. Un crack dentro y fuera de la cancha.

Se vistió de Papá Noel para sorprender a los niños

El delantero francés Kylian Mbappé además cambió su camiseta por el traje de Papá Noel para sorprender a los niños de la Fundación Paris-Saint Germain, Les Enfants d'abord, que también pudieron asistir al último partido del conjunto parisino antes de las vacaciones.



El PSG indicó este domingo que, por quinto año consecutivo, el club decidió dedicar ese último encuentro a los jóvenes a los que ayuda a través de su organización.

Mbappé contribuyó con un doblete a la victoria contra el Amiens por 4-1 y más tarde acudió a la fiesta organizada para esos niños, en la que también estuvieron el presidente, Nasser al Khelaifi, y jugadores como Thiago Silva o Ander Herrera.



Los 240 pequeños invitados pudieron acompañar a los futbolistas en el calentamiento y en la entrada al campo y después presenciaron el encuentro desde la tribuna más exclusiva del parisino Parque de los Príncipes, informó EFE.