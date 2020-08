El gol de Kingsley Coman cumplió con la ley del ex y su novia enloqueció 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No pudo haber peor verdugo para el Paris Saint Germain que Kingsley Coman. Bayern Munich se quedó con la final de la UEFA Champions League y el único gol lo hizo el ex PSG: Coman.



En la cancha, Kingsley cumplió con la ley del ex anotándole a su anterior equipo y su novia se volvió loca en los festejos.



Coman, de 24 años, salió de las categorías juveniles del PSG y ahora en el Bayern se enfrentó a su ex equipo nada más y nada menos que en una final de Champions.

Hans-Dieter Flick dio la sorpresa: incluyó al francés en el equipo y le cumplió. Con un certero cabezazo al palo izquierdo de Keylor Navas le dio la victoria a su equipo, desató la locura de sus compañeros, seguro también la de los hinchas y la de su novia que lo veía por televisión.



Sabrajna compartió en sus historias de Instagram cómo vivió el partido. Todos con la camiseta de Coman, mucha comida y mucho festejo al final.



VIDEO Así reaccionó al gol en la final de Champions la novia de Kingsley Coman