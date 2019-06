Un gol de Fair Play en la Sub 18 de la Liga Universitaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un partido por la categoría Sub 18 de la Liga Universitaria y según relata la cuenta de Twitter de Trouville, Old Brendan's había convertido un gol luego de un malentendido en una suelta neutral y decidieron darle al rojo de Pocitos la oportunidad de anotar un gol a su favor para empardar.



El tanto se había dado sobre el final del primer tiempo y cuando fueron a reanudar en la segunda mitad, los jugadores de Old Brendan's dejaron que los de Trouville anotaran. El 9 de los rojos tomó la pelota y convirtió ante nada más que la mirada de sus rivales; al final todos aplaudieron.

FAIR PLAY!!! en @LUD_Oficial por parte de @oldbrendans al devolver un gol que por un mal entendido en una suelta neutral al finalizar el 1er tiempo les permitió convertir un gol.

Se dio en el partido de hoy entre nuestra Institucion y @OldBrendansU18 en Sub-18.

Sigue@TodoligaTV pic.twitter.com/4YhqyPMAIQ — Trouville Univ. (@TrouvilleUniv) 9 de junio de 2019

Goles no faltaron. El partido terminó 6-4 en favor de Trouville pero el resultado pasó a ser una anécdota. Lo importante fue el gesto de deportividad en una categoría de juveniles.



Desde la cuenta de Trouville además de subir el video, felicitaron al rival y a su entrenador por el gesto y la decisión.