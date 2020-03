El gol en contra del año: mirá el increíble blooper de este arquero en Francia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brice Maubleu se complicó solo y cometió un error que seguro no lo dejó dormir en toda la noche. El arquero del Grenoble de Francia tenía la pelota en sus manos y se disponía a sacar pero dudó y terminó en un blooper insólito.



"Hay noches oscuras y ésta es una de ellas. En el gol, quería jugar rápidamente para Jérôme Mombris, pero vi que no me estaba mirando, así que cambié de decisión y luego la pelota se me escapó de las manos", comentó el arquero. Para colmo de males, con ese segundo gol, su equipo terminó perdiendo 2-0 ante el Caen.



"La posición del arquero está muy expuesta y se corren riesgos. Después volví al partido e hice varias atajadas que no se recuerdan. Tendré que trabajar duro para salir adelante, aunque seguro que me llegarán muchas bromas en redes sociales", dijo Maubleu después del partido y tiene toda la razón.