Del "gil de goma" a "tonto de hule": otro doblaje de Christian Font y el fútbol uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo hizo otra vez. El "obrero del entretenimiento", como se define a sí mismo en su cuenta de Twitter Christian Font, volvió a rescatar un episodio del fútbol uruguayo para hacer uso de su talento y culminar con un doblaje latino muy gracioso de aquella situación.



Mientras los doblajes latinos comenzaron a hacerse virales en las redes sociales con escenas y situaciones ya conocidas, Font tomó una arenga de Juan Ramón Carrasco a los jugadores de River Plate en el Estadio Centenario y una entrevista a un hincha de Peñarol para comenzar. Y ahora, lo hizo otra vez.

El desopilante doblaje latino de la mítica charla de Carrasco y el 'Gordo de la Colombes' By Matías Pérez MIRA TAMBIÉN El desopilante doblaje latino de la mítica charla de Carrasco y el 'Gordo de la Colombes'

Para esta ocasión, el humorista hizo el doblaje de un post partido con un entredicho entre los periodistas Pablo Londisky y Tito Diangiolillo.



Defensor y Peñarol habían empatado en el Franzini por el Torneo Apertura 2017 y el clima caliente de la cancha siguió en una entrevista a Daniel Jablonka, presidente de los violetas en aquel entonces, después del encuentro.



"Cuando se habla de subjetividad y objetividad le pido a los colegas decir la verdad", dijo Diangiolillo molesto con Londinsky que no se quedó callado. "Nunca en una conferencia me pasó que me pidieran algo", dijo el periodista de Tenfield al finalizar la charla con el titular violeta.



De inmediato, se escuchó un "gil de goma" del conductor de Tendiendo puentes (LaCatorce10) a Londinky que le respondió con un "dale vejiga" y un manotazo.

Tenso momento de Londinsky en el vestuario de Defensor By EL PAIS MIRA TAMBIÉN Tenso momento de Londinsky en el vestuario de Defensor