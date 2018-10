El gesto de Cavani que destacó The Players Tribune

Seguramente muchos recuerden la carta de Cavani al 'Pelado', que se hizo viral durante el Mundial de Rusia 2018. En aquella oportunidad, el goleador le escribió a aquel niño que corría atrás de la pelota en Salto y cuyo premio era un helado.



The Players Tribune, el portal encargado de aquella producción, compartió una anécdota con el uruguayo que lo pinta tal cual es.

¿Qué hizo Cavani?

Cuando todavía no habían comenzado con la entrevista, el salteño tuvo un gesto con el equipo de The Players Tribune que solo tienen los grandes.



"Antes de que Edinson Cavani se sentara a hablar con nosotros, hizo una pregunta simple: "¿Todos almorzaron aquí?". La respuesta fue que no, y el delantero uruguayo condujo al equipo a la sala de comidas de Paris Saint Germain, donde nos sentamos juntos durante una hora hasta que todos comieron. La generosidad y el cuidado de Edinson quedaron claros desde el momento en que nos encontramos hasta que nos fuimos", confesó The Players Tribune este miércoles, al tiempo que subió una foto de Cavani y volvió a compartir su carta.

De esa charla el pasado mes de mayo nació aquella carta que Edinson Cavani se dirigió a sí mismo de 9 años, más precisamente al 'pelado' como le decían de chico.