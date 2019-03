Gallardo recordó el triunfo ante Boca y no pudo contener la risa: "Y vino el tercero..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que Marcelo Gallardo asumió como director técnico de River , el plantel tiene una clara línea discursiva a la hora de enfrentar los micrófonos: alejarse de las chicanas o posibles conflictos y mantener siempre la humildad y la compostura para declarar.



Por eso, la particular situación que se vivió en la conferencia de prensa tras la victoria 4-2 ante Newell's por la Superliga sorprendió a propios y extraños en los pasillos del Monumental.



"Fuimos contundentes. Muchas veces generamos situaciones y no podemos convertir. Y hoy en la primera que nos acercamos al arco con una pelota parada bien ejecutada convertimos. Eso nos mostró el camino.



Seguimos la búsqueda, vino un muy lindo gol de Matías Suárez, con una buena jugada del equipo, con un buen centro de Camilo... y eso nos dio tranquilidad. Después seguimos controlando el partido, pero una falla hizo que Newell's se metiera de nuevo en el partido.



Pero bueno. vino el tercero. y vino el tercero. (risas). Me hace acordar a... no fue intencional", dijo Gallardo, entre risas e intentando finalmente no agrandar la situación.

Claro, ante el contexto de la respuesta que brindaba, y sabiendo que estaba hablando del desarrollo del encuentro, la declaración lejos parece de tener una intención, tal como aclaró el DT a pesar de no poder contener la risa y hacer reír sucesivamente a los periodistas presentes.



La reacción se debe al reconocido relato de Mariano Closs del gol de Gonzalo "Pity" Martínez en el Bernabéu. "Y va el tercero, y va el tercero", había dicho en la transmisión televisiva en una frase que los hinchas de River se apropiaron para seguir festejando el título.



Más allá del particular hecho, Gallardo destacó la tarea general de un equipo que fue ampliamente superior al rival, acumuló su séptimo encuentro invicto (cinco victorias y dos empates) y con el triunfo igualó a Atlético Tucumán con 33 puntos en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2020: "Fuimos bastante convincentes en las formas, nos pusimos en ventaja y no claudicamos en ningún momento. Redondeamos una buena noche; lo importante es que pudimos sacarlo adelante y nos pone en buena forma para encarar el partido del miércoles".



A partir de hoy, el foco en Núñez estará centrado en el debut en la Libertadores: el miércoles visitará a Alianza Lima en Perú para iniciar la defensa del título. ¿Regulará cargas físicas el Muñeco o pondrá lo mejor que tiene? Su respuesta fue muy clara: "Tengo que presentar el mejor equipo posible. Elijo y tomo decisiones para que el equipo no se resienta. Pero tenemos que pensar partido a partido y poner lo mejor que está disponible. No voy a pensar en el encuentro en Tucumán porque para nosotros es importante arrancar bien en la Copa".



Así, el DT dejó en claro que el gran objetivo es el duelo en Lima, pese a que el próximo domingo en la visita a Atlético Tucumán se jugará una ficha clave en el cierre de la Superliga, ya que en los próximos cuatro juegos se definirá si consigue el boleto a la Libertadores 2020.



"Es bueno que a los jugadores que les toca estar puedan acoplarse bien y el rendimiento no se resienta. Para mí, eso es lo más importante. Hoy volvió a jugar Enzo Pérez, a Nacho Fernández probablemente lo tengamos con chances de jugar el miércoles. Además tenemos cinco atacantes de jerarquía y lo bueno es que tienen una competencia sana que los hace estar alerta. Me gusta cómo estamos jugando, hace varios partidos que lo venimos haciendo bien y venimos ganando y mostrando buenas actuaciones", concluyó Gallardo.