Gabriel Heinze y un ejemplar discurso con jugadores de infantiles de Chacarita

Jugaban Vélez Sarsfield y Chacarita en la Villa Olímpica del 'fortín' pero aunque era un partido de infantiles, no por eso era menos importante. El resultado golpeó bastante a los chicos de 'Chaca' y Gabriel Heinze, con un ejemplar discurso se encargó de levantarles el ánimo.



El 1-0 con el que ganó Vélez significó el descenso del 'funebrero' a la segunda división y el 'gringo' no pudo evitar consolar a los chicos una vez finalizado el partido.



El video fue filmado por Roberto Torrilla, entrenador de Vélez, y que escribió "cómo te extraño querido amigo", al subirlo a Facebook. Desde que terminó la Superliga Argentina, Heinze dejó de ser el técnico de Vélez que ahora seguirá al mando de Mauricio Pellegrino.

"No lloren. ¿Saben cuántas finales perdí yo? Un montón. Los partidos se ganan y se pierden. En el fútbol siempre hay revancha. Hay que seguir, ustedes son chicos", le dijo el ex lateral y central izquierdo a los jugadores de Chacarita que no podían contener las lágrimas.



“Ahora tenés que divertirte, hacer compañeros. No es importante ganar o perder hoy”, dijo el ex DT de Vélez.



Se dedicó especialmente a uno que había sido expulsado y varios de los compañeros no estaban de acuerdo con el árbitro, a lo que Heize interrumpió: "es una persona igual que vos. ¿Y si se equivocó? ¿No lo pensaste?".



“Bueno, me alegro de verlos, los vi un ratito. ¡No llores más. Ey, no llores más! Es un juego. Qué van a llorar ustedes, dejen a los más grandes que lloren”, cerró la conversación el ex Manchester United y selección de Argentina.