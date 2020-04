Fútbol "sin córners ni tiros libres": el desopilante blooper en Crónica TV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el ciclo “Sábado Noticias" del canal argentino Crónica TV, una periodista se dejó llevar por un mensaje que recibió en su celular mientras estaba al aire y disparó una increíble noticia sobre "nuevas reglamentaciones" en el fútbol en épocas de Coronavirus.



"El fútbol sería la primera actividad en salir de a poco de la cuarentena, sería en principio sin público y también, según dicen, sin que se cobren los tiros libres y los córners, justamente para evitar aglomeraciones de jugadores en la misma área", sostuvo la periodista.



"Y, cómo se juega al fútbol sin tiros libres ni córners?", preguntó incrédulo uno de sus compañeros en el piso. "Y, eso tendrá que ver con las medidas que vayan a tomar", contestó la panelista.

La información obviamente es falsa y se trata de una "fake news" que engañó a la periodista y le jugó una mala pasada. El fútbol ya planea su vuelta pero esas no son, ni podrían ser las medidas a tomar.



El video de "Sábado Noticias" se volvió viral y horas más tarde se corrigió la información.



“Rectificamos la información errónea a causa de una fake news. El hecho de que el fútbol no va a ser una de las primeras actividades que va a comenzar cuando termine la cuarentena. Ya el 30 de marzo lo había anunciado quien forma parte del área médica de la AFA, Donato Villani, que no va a ser la primera actividad que vuelva después de la cuarentena por una cuestión de logística de la propia actividad”.