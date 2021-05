Franco Israel: el arquero uruguayo que colecciona recuerdos de los más grandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Franco Israel tuvo la oportunidad de vivir el sueño y no lo está desaprovechando para nada. El arquero nacido en Nueva Helvecia llegó a Juventus en 2018 para jugar en la Sub-19 y, luego de grandes actuaciones en Sub-23, llegó hasta estar reservado y entrenar con el plantel principal.

Ahí compartió con los mejores del mundo, entre ellos Gianluigi Buffon y Cristiano Ronaldo. Israel, además, es uno de los 50 reservados por Tabárez para la Copa América.

Franco no pierde el tiempo y, aunque todavía no debutó en el arco principal de la 'vecchia signora', ya tiene tres objetos muy importantes que pueden ser la atracción principal de su museo personal: la camiseta de CR7 y los guantes y casaca de 'Gigi'.

Para Franco: Israel con Cristiano Ronaldo y su camiseta. Foto: @GBG_Uruguay

Franco Israel: Aprender y crecer con Buffon como maestro By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Franco Israel: Aprender y crecer con Buffon como maestro

El joven arquero, campeón de la Libertadores Sub 20 con Nacional, tuvo la oportunidad de ver cómo entrena Buffón y el experimentado arquero italiano lo inspira.



“Es crack, un caballero, adentro de la cancha como afuera. Yo me imaginaba que con esa edad entrenaba de forma tranquila, pero no, el tipo le pone el máximo empeño a todo lo que hace. Para los juveniles que entrenamos con él es un modelo a seguir, ¿si él entrena de esa forma a los 42, que es campeón del mundo, que ganó todo, cómo yo no voy a entrenar de esa manera y con esa intensidad? Vos ves que el tipo está dejando todo, que se está matando, a vos no te importa nada y decís ‘yo voy a dejar todo como él’; no corre nunca eso de ‘hoy no tengo ganas’”, había dicho Israel sobre 'Gigi', del que ahora tiene camiseta y guantes firmados.

Israel y Buffón: firma y dedicatoria en una camiseta para enmarcar. Foto: @franco_israel1