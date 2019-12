La fortuna que gastó Floyd Mayweather para los regalos de Navidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras festeja que es el deportista con más ganancias en la última década según la revista Forbes, Floyd Mayweather celebró como solo él lo sabe hacer: gastando fortunas.



El ex boxeador superó en el podio a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi llegando a la cifra de 915 millones de dólares en los últimos diez años. En su cuenta de Instagram felicitó a los otros atletas y destacó cuán importante fue fundar su propia compañía de promociones (The Money Team).

Como no podía ser de otra forma, el ex púgil no escatimó en gastos para estas fiestas. Entre el auto que le compró a su hija y el suyo, supera los 700.000 dólares.

para su hija Seguridad: un Mercedes-Benz G63

Cuando su hijo Zion cumplió 18 años, Floyd le regaló un Mercedes C-Class Coupe de 50.000 dólares y el regalo para su hija en Navidad fue aún más costoso.



Iyanna, de 19 años, recibió un Mercedes-Benz G63. Salió al mercado luego de ser creado como un vehículo militar en 1979 y al día de hoy se sigue fabricando con la última tecnología, un motor V8-Bi-turbo de 4.0 litros, caja automática y un valor en plaza de más de 170.000 dólares.



Se ve que Mayweather se tentó y no aguantó las ganas de auto regalarse algo también. Floyd sumó a su colección de centenares de autos el nuevo Bentley Continental GT Mulliner 2020 que cuesta más de 230.000 dólares.

Y esto no es todo. Money sorprendió en su Instagram con un video de otra nueva adquisición. Ya que tenía un Rolls Royce Cullinan versión 2019 en color negro, decidió comprarse el modelo 2020 en color blanco. La camioneta tiene un valor de más de 320.000 dólares. ​

Además de Zion e Iyanna, Floyd Mayweather tiene dos hijos más. ¿Cuánto habrá gastado en total para las fiestas?