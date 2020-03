Se filtró una conversación entre Cristiano y Dybala criticando a sus compañeros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La televisión francesa filtró una conversación que compromete a Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala con sus compañeros de la Juventus. Fue en la derrota de la Vecchia Signora por 1-0 ante Lyon en el juego de ida por los octavos de final de la Champions League.



Durante el entretiempo, las cámaras de RMC Sport captaron una charla entre el portugués y el argentino donde dejaron en evidencia la falta de apoyo de sus compañeros en el juego.



Así fue el diálogo entre Cristiano Ronaldo y Dybala

Cristiano: Hemos hecho dos o tres movimientos, pero solo para arrastrar. Pero no acompañan, tío, ni hasta la mitad del campo.



Dybala: Si la ven se quedan ahí, no la agarra nadie.



Cristiano: No, segundo balón no.

A pesar de la derrota Cristiano se mostró confiado en poder dar vuelta la serie en el partido de vuelta. "Esto pasa en la Champions, es difícil pero tenemos el segundo partido en casa. Estamos enfocados en el segundo partido", dijo el portugués.



En la edición pasada ante el Atlético de Madrid, Ronaldo prometió dar vuelta la serie en el segundo partido en casa y cumplió siendo figura. ¿Podrá volver a hacerlo?



Juventus y Lyon volverán a verse las caras en el encuentro de vuelta en Italia por los octavos de final de la Champions League el próximo 17 de marzo.