Escándalo en la NBA: no le cobraron una volcada a Harden y los Rockets perdieron 

Fue increíble lo que sucedió en el juego entre Houston y San Antonio. Un escándalo en la NBA, tanto que los Rockets hicieron saber que le reclamarán el partido que finalmente perdieron, en doble suplementario, ante los Spurs por 135-133 porque los árbitros no convalidaron una volcada de James Harden.



Cuando faltaban poco menos de 8 minutos para el cierre del partido, Harden robó un balón, salió en velocidad hacia el aro, lo volcó con violencia, la pelota ingresó y por el efecto sacudió la red de tal forma que pareció que no había entrado. Incluso, los árbitros no convalidaron la anotación y siguieron con el desarrollo del encuentro.



Esta determinación, generó que directivos de Houston elevaran un pedido formal para que le den el partido por ganado, porque en el tiempo regular terminaron empatados (115-115) y con este doble hubieran ganado o que en todo caso se repitan los minutos finales del tiempo regular (7 minutos y 52 segundos) .

Aunque usted no lo crea, ¡a Harden no le dieron esta volcada frente a los Spurs y los Rockets perdieron! Habrá reclamo en el escritorio de la #NBAxESPN... pic.twitter.com/V4RFiDHUlu — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2019

En el último cuarto, cuando vencían por 13 puntos de ventaja los Rockets, sucedió todo. La imagen en directo dejó alguna duda por el movimiento de la red, pero en la repetición se apreció claramente como entró la pelota. A pesar de las protestas de los jugadores de Houston y del entrenador, Mike D'Antoni, los árbitros decidieron no convalidar la acción sin revisarla con el 'Instant Replay'.



Se solicitó la revisión que tienen durante cada partido, pero sólo se permite 30 segundos después de que suceda la acción y cuando lo hizo ya había transcurrido ese período de tiempo. "Cuando sucedió la jugada, Harden intenta un mate, pero nos parece que el balón vuelve a salirse por el aro", confesó James Capers, uno de los tres árbitros. "Eso es interferencia y por tanto la jugada fue anulada, pero luego la vimos repetida y la fuerza de la volcada hizo que el balón saliera despedido con tanta fuerza aunque sí superó la red por completo y tendría que haber sido válido", explicó.



La NBA emitió un comunicado en el que reconoció la tardanza y advirtió el tiempo que tardaron los Rockets en pedir la revisión, pero en ningún momento se manejó la posibilidad de concederles la victoria o de alguna otra compensación alternativa. La liga estadounidense suele reconocer estos errores públicamente, pero no informa otro tipo de determinaciones.

Transcript: NBA Referee James Capers Comments to Pool Reporter after Rockets – Spurs game. pic.twitter.com/rVD6HF9Tca — NBA Official (@NBAOfficial) December 4, 2019

El reclamo de los directivos de Houston se conoció por intermedio del periodista de ESPN Tim McMahon, que publicó en Twitter que se estaba haciendo un pedido formal para que le dieran el partido como ganado o que en su defecto que se repitan los minutos del último cuarto desde que sucedió esta acción en la que no convalidaron el doble por la volcada de Harden (7 minutos 52 segundos para el final).



Si bien no se cree que este pedido prospere, hay antecedentes: según ESPN Stats & Information, en marzo de 2008 se repitieron los últimos 51,9 segundos de un partido entre Heat y Hawks por un error de los oficiales de mesa.