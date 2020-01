El error de Ospina que le hizo perder el partido al Napoli 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grave fallo cometido en el minuto 82 por el arquero colombiano David Ospina, aprovechado por Ciro Immobile, provocó este sábado la derrota 1-0 del Napoli frente a Lazio que lleva diez victorias consecutivas y que se colocó a sólo tres puntos de distancia de los dos líderes de la Serie A, el Inter de Milán y la Juventus. El equipo Napolitano, quedó en mitad de tabla.



Ospina, titular por sexto partido del año a causa de la ausencia por lesión de Alex Meret, intentó regatear en su área a Immobile, pero el delantero de Lazio le robó la pelota y anotó el gol tras un insuficiente intento de desvío de Giovanni Di Lorenzo.



Hasta ese momento, el Napoli había disputado un partido valiente y había rozado la ventaja en el minuto 70 con un disparo curvado del polaco Piotr Zielinski que se estrelló contra un palo del arco defendido por el albanés Tomas Strakosha.



Sin embargo, con su decimotercer gol de la temporada en los últimos quince minutos de sus partidos (ningún club marcó más en Italia), el Lazio consiguió encadenar su décima victoria liguera seguida y presionar al Inter y a Juventus, que se enfrentan este fin de semana a Atalanta y Roma, respectivamente.

El conjunto "lacial", que jugó este sábado con una camiseta personalizada por su 120 aniversario, celebrado el 9 de enero, ya tiene el mismo número de partidos que Inter y Juventus, pues todavía debe recuperar el partido contra el Verona, aplazado en diciembre a causa de la Supercopa italiana.



El equipo de Simone Inzaghi marcha lanzado para regresar a disputar la Liga de Campeones 12 años después de la última vez, pero también sueña con agregarse a Inter y Juventus en la pelea por un Scudetto que no gana desde 2000.



Fue un amargo revés para el Nápoles, que solo ganó uno de sus últimos once partidos y que se quedó décimo, a once puntos de la zona de Liga de Campeones y con un partido más.