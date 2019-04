El equipo amateur uruguayo que quiso imitar a Messi y Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2016 Lionel Messi y Luis Suárez se encargaron de un penal que dio la vuelta al mundo. Barcelona le hizo seis goles al Celta de Vigo en el Camp Nou y el cuarto tanto llegó a los 81 minutos.



Fue de Suárez, que ese dia hizo un hat-trick, a pase de Messi que se encargó del penal. El argentino amagó a patear directo hacia al arco pero la tocó a un costado con la suela para que el salteño llegara a convertir.

video El penal de Messi y Suárez

Desde el "Noche F.C", un equipo de amigos en la Liga MVD, trataron de imitar a las estrellas del Barcelona pero el resultado no fue el mismo.



"No era aprobado por el técnico, al momento del penal hubo varios susurros y no entendía nada", dijo Santiago Suárez que es uno de los fundadores del equipo que se creó a fines de 2017.



Hasta el momento de la ejecución final iba todo bien, el que hizo de Messi dio el pase al costado pero el que pudo ser Suárez hizo que el arquero de "La Banda" se luciera. Por suerte para los que erraron el penal, igual se fueron con la victoria 5-4.

VIDEO El penal del Noche F.C

Aunque quisieron imitar a los del Barça, se parecieron más a los del Arsenal. En 2004 Robert Pires y Thierry Henry también intentaron un penal así, pero el toque de Pires quedó corto y el delantero no llegó a conectar con la pelota que fue recuperada por la defensa.