El emotivo video de Diego Maradona para Bilardo en su cumpleaños 

Un millón de anécdotas corren en torno a los dos, que fueron protagonistas de las páginas con más gloria de la historias del fútbol argentino. Carlos Salvador Bilardo y Diego Armando Maradona fueron artífices del campeonato del mundo obtenido por Argentina en el Mundial de México 1986. Este lunes el entrenador de aquella gesta histórica cumplió 82 años y el capitán lo saludó de una manera muy emotiva.



En su cuenta de Instagram, Maradona le escribió un emotivo mensaje y lo acompañó con un espectacular video del 'narigón' durante y después del Mundial de México.



Bilardo siempre dijo que con Diego era con el único que no se podía pelear dentro del plantel. Se entendieron a la perfección. El entrenador los mandó a buscar la gloria y lo consiguieron, y a los jugadores los marcó a fuego. Era el equipo del 'narigón'.

El mensaje de Maradona:

"Hoy cumple años el Narigón Bilardo. Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y así y todo fuiste campeón del mundo. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. "No busquen dinero, busquen gloria", nos decías. "Porque así los van a recordar para siempre". Muchas gracias Carlos, feliz cumpleaños!!!"