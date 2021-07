El emotivo momento y mensaje de Neymar a Messi luego de la final de la Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amigos son los amigos. Seguramente fue duro para Neymar no haber podido ganar la Copa América para Brasil como locales pero, a pesar de ello, entendió lo importante que era para su amigo Lionel Messi sumar un título con la selección de Argentina, y se lo hizo saber. “Cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia”, dijo "Ney".

En medio de los festejos de los jugadores albicelestes en instantes previos a la premiación, las cámaras siguieron a los dos número 10 de ambas selecciones que se fundieron en un abrazo.

“Disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para este momento!” Neymar Jr. A Messi luego de la final de la Copa América

Lionel Messi lloraba de alegría, su primer título con la selección mayor de Argentina, que se consagró tras 28 años, y Neymar lo hacía por la tristeza de haber caído en una final en su propia casa. Pero en el abrazo se unieron en un sentimiento mutuo de respeto y admiración.

Después de la ceremonia de premiación, donde por fin Messi levantó un trofeo con la selección, una foto de ambos se volvió viral. En los pasillos de Maracaná, "Leo" y "Ney" se quedaron charlando en los escalones como dos amigos que terminaban de jugar un partido de fútbol pero había sido, nada más y nada menos, que la final de la Copa América.

Neymar Jr. y Lionel Messi luego de la final de la Copa América. Foto: EFE

¿Qué le dijo Neymar a Messi?

“Perder me golpea, me duele... es algo con lo que todavía no he aprendido a convivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor que vi jugar en la historia”, comenzó escribiendo Neymar junto al video del abrazo entre los dos que subió a su cuenta de Instagram.

"Mi amigo y hermano MESSI. Estaba triste y le dije ‘fdp me ganaste’ Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero él es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡ODIO PERDER !!

Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para este momento! FELICIDADES HERMANO HDP”, le deseó a Messi.