La emotiva publicidad que filmó el arquero islandés antes de amargar a Messi

Actual jugador del Randers FC danés, hizo su debut en 2011 y fue fundamental en el crecimiento islandés a nivel continental. Pero Halldórsson, quien recién se convirtió en jugador profesional en 2012 cuando fue transferido al SK Brann noruego, tiene una segunda vida: es director de cine.

Su carrera como cineasta comenzó de chico: "Me pasé mi juventud haciendo pequeñas películas. Empecé con 12 años y de los 16 a los 20 me dedicaba sólo a eso".



En 2012 realizó el videoclip de la canción que llevó a Islandia al popular concurso Eurovisión. Además dirigió el documental "Nuestros Jugadores", con el famoso Eidur Gudjohnsen, ex compañero de Messi en el Barcelona, como figura.

Back in film business! 🎬 Una publicación compartida de Hannes Halldórsson (@hanneshalldorsson) el 26 May, 2018 a las 9:16 PDT

De cara a Rusia 2018 grabó, por pedido de Coca-Cola, la publicidad oficial para el Mundial que se transmitió en Islandia bajo el título "Saman" (Juntos). "Queríamos hacer un anuncio que emocionara a la gente, algo que les recordara que estamos juntos en este viaje. Podemos estar sólo 11 en el campo, pero nunca nos sentimos solos, todos los islandeses están detrás", explicó el arquero.



Su segunda pasión pudo costarle su carrera como futbolista: en 2004 se cortó casi se corta un dedo de su mano izquierda tras caerse mientras buscaba una lugar para filmar. "Podía ver el hueso, los tendones", rememoró en 'Bleacher Report'.



Catorce años después, Halldórsson encontró su lugar para grabar el capítulo más importante de su historia en Moscú: le atajó un penal nada más y nada menos que a Lionel Messi en un Mundial.