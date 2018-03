La emotiva carta de Gabriel Batistuta por la muerte de Davide Astori

La carta completa del Bati:



"Estoy al otro lado del mundo, pero me gustaría estar en Florencia para decir adiós a David con mi gente. Cuando llegaron las terribles noticias de la muerte de nuestro capitán, tuve la misma reacción: Estaba en shock, sin palabras, por una muerte sin respuesta".



"Un futbolista que muere durmiendo el algo inexplicable, increíble, inaceptable. Un trauma que afecta a la comunidad y en particular a nuestro mundo".



"No conocí a David en persona pero mis amigos de la Fiorentina le tenían siempre presente. Sobre el campo ellos hablaban de clase y habilidad, pero su grandeza era incluso mayor. Ellos me decían que siempre estaba ocupado en silencio con tareas solidarias y de caridad en el vestuario. Davide era un ejemplo absoluto".



"Siempre pensé que la historia púrpura era de un solo capitán, mi amigo Giancarlo Antognoni. Desde ahora siempre tendremos dos, para siempre. Intentaremos honrar la memoria de Davide lo mejor que podamos y apoyar a Francesca, Vittoria y su familia. Un abrazo a toda la Fiorentina y un beso a Florencia".