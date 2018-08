La emotiva arenga de un equipo de la C enfrentando a uno de primera división

El torneo que reúne a todos los equipos de la Asociación del Fútbol Argentino tiene partidos que pueden cambiar la realidad de algunos equipos que están muy lejos del ambiente de primera división.



No solo por el premio económico por pasar cada fase, también por la posibilidad de mostrarse en televisión, algunos partidos se vuelven muy importantes para los equipos de ascenso.



A Midland no se le dio. Aunque terminó el primer tiempo empatando 1-1, Talleres marcó el segundo y pasó de fase en los 32avos. de final. Pero las palabras del capitán Patricio Grgona recorren las redes sociales.

La arenga del capitán de Midland

"Nos olvidamos de ese chico de seis, siete, ocho años que soñaba con jugar en Primera, con jugar con cancha llena y con jugar esta clase de partidos.

Ese pibe cargado de sueños es el que te trajo hasta acá. No te trajo otra cosa.



Cuando te estabas cagando de hambre, cuando no tenías para zapatillas, cuando no tenías para botines, vos nunca paraste, y acá estás.



Tenés una oportunidad única y la tenés que aprovechar, porque las cosas no se dejan pasar. ¿Por qué no seguir soñando como ese pibito?, ¿Por qué no le podemos ganar a Talleres?.



Si la billetera no sale a la cancha; si el departamento no sale a la cancha; si el coche no sale a la cancha. Sale el hambre, sale el corazón, sale la pasión".