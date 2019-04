¿Qué dijo Ruggeri del gesto de Marcelo Bielsa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado fin de semana el Leeds United que dirige Marcelo Bielsa, tuvo un polémico empate en su lucha por el ascenso a la Premier League. El entrenador argentino le pidió a su equipo que se dejara empatar luego de haberse puesto en ventaja con un gol mientras un rival estaba tendido en el suelo.



El tema repercutió en todo el mundo, muchos apoyaron la decisión del entrenador argentino pero algunos no estuvieron de acuerdo. El conductor del programa '90 Minutos' de Fox Sports, Sebastián Vignolo, comenzó con un ejemplo para Óscar Ruggeri, que es uno de los panelistas.



Le voy a poner una figura dijo: "va caminando un señor, vos vas detrás y ves que se le cae la billetera-, "se la levantás y se la das" interrumpió Ruggeri.



Enseguida el conductor arremetió: "ves que el rival hace un gol...", "si, ¡esta! se lo doy", dijo Ruggeri a las risas.



"¿Y si haces un gol que no corresponde?", volvió a preguntar el 'Pollo'. "Cuando apareció todo esto me acordé de Inglaterra con Diego y le decíamos: "¿Diego -Maradona- lo hiciste con la mano?", mirá lo que contó el 'cabezón' y cómo se justificó.



"Yo en la vida soy honesto, como me enseñó mi mamá, pero en el fútbol, en la cancha soy el peor hijo de p... que hay", remató el Campeón del Mundo en México 1986 y vice-campeón en Italia 1990.

VIDEO ¿Qué dijo Ruggeri?